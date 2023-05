Di Biagio: “Euroderby 2003 terribile: vi racconto. Inter più forte del Milan”

"Con Nesta abbiamo vissuto da avversari anche derby di Roma e li sentivamo. Quell'euro-derby a Milano è stato terribile: ne parlavano in tv, sulle radio, ovunque... La forza di un giocatore è pensare alla gara e non 'sentire' quello che hai intorno. La concentrazione aiuta. Nel 2003 anche noi avevamo iniziato in maniera accorta per non concedere spazi. Lo 0-0 all'andata era un buon risultato per noi, ma lo era anche per il Milan: me lo ha confessato Seedorf l'altro giorno in campo. Come era il clima nel nostro spogliatoio? Si sentiva l'assenza di Vieri che si era infortunato. Al ritorno gol la rete di Shevchenko e il pareggio di Martins, il Milan ha avuto 10 minuti di terrore...".