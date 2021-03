Di Canio, che attacco a Cristiano Ronaldo: “Fa tutto il virile con gli addominali e poi…”

Cristiano Ronaldo è stato protagonista, nel bene e nel male, della settimana juventina. Paolo Di Canio lo attacca senza mezzi termini

Cristiano Ronaldo è stato protagonista, nel bene e nel male, della settimana juventina. Il portoghese ha segnato una tripletta contro il Cagliari ma è anche riuscito ad evitare incredibilmente un'espulsione per un'entrataccia su Cragno .

Ma soprattutto, Ronaldo è stato il grande assente del flop juventino in Champions League. Paolo Di Canio, a Sky Sport, è tornato sull'eliminazione bianconera e sul gol decisivo del Porto, con Ronaldo protagonista in negativo anche in barriera.