Lopetegui si è piazzato in Premier al West Ham, non è poi finito male. Fonseca invece dovrà fare i conti con la diffidenza di un ambiente che chiedeva un grande nome in grado di riaccendere l’entusiasmo, far dimenticare la seconda stella interista, rilanciare le ambizioni rossonere. Ma non subirà, quasi certamente, un #NoFonseca come accaduto all’incolpevole tecnico spagnolo.