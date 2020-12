Di Francesco: “Inter, gol arrivati quando sembrava avesse perso spunti offensivi”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Skysport la sconfitta con l’Inter. Queste le sue parole: «Cose positive? Crescita di questo gruppo e dei giovani che erano in campo in una partita difficile per noi dall’inizio. Abbiamo rischiato anche di fare il secondo gol. Quando l’Inter sembrava aver perso gli spunti offensivi o la capacità di farci gol è arrivato questo gol e quello su calcio piazzato. Siamo stati distratti e non possiamo permettercelo contro una squadra piena di grandi campioni».

-In questo giro di sistemi di gioco ha vinto l’Inter?

Voi vi basate sul risultato. Ma io vedevo che stavamo soffrendo della loro ampiezza. Abbiamo cercato di coprire l’ampiezza perché non riuscivamo a ripartire. Abbiamo preso gol su due calci piazzati e fa male. Potevamo fare il due a zero con Cerri. Alla fine ha ragione chi vince e io devo valutare le prestazioni. Le scelte hanno pagato più loro che noi.

-La differenza con l’Inter c’è ma i gol sono arrivati da situazioni che si potevano evitare…

Sicuramente sì. Affrontare una squadra così, col desidero di andarli a prendere alti. All’inizio non lo abbiamo fatto in maniera buona poi abbiamo dato sensazione di essere in partita in maniera netta. Tranne nei loro momenti importanti. Abbiamo cercato di non farli giocare con facilità. Ho visto una crescita generale della squadra.

(Fonte: SS24)