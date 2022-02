Inter-Sassuolo, Dionisi: “Fatta la gara che volevamo. Mai pensato di creare così tanto”

L'allenatore dei neroverdi dopo la partita contro i nerazzurri ha parlato in sala stampa

Abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Volevamo aggredirli alti e all'inizio ci siamo riusciti, poi nel secondo tempo ci siamo abbassati. Un po' per merito dell'Inter e per un po' di stanchezza, per il risultato che ci vedeva in vantaggio. Abbiamo cercato di giocare il più possibile. Perché se gli concedi la palla loro creano. Se riesci a farli correre, come siamo riusciti per lunghi tratti, è normale che concedano perché anche noi abbiamo qualità e quindi abbiamo cercato di fare questo il più a lungo possibile. Poi abbiamo cercato di limitare loro, qualcosa abbiamo concesso ma abbiamo creato tanto. Onestamente non avrei mai pensato di creare così tanto.