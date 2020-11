Il ds del M’Gladbach: “Siamo convincenti, un punto contro l’Inter sarebbe grande passo”

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia M’Gladbach, dopo la vittoria sullo Shakhtar si è riferito anche alla prossima partita di Champions, quella contro l’Inter: «Abbiamo giocato in modo molto convincente in entrambe le partite contro gli ucraini. Ci siamo divertiti e abbiamo segnato così tanti gol, più dei club rivali. Abbiamo otto punti e una differenza reti di +10. È davvero impressionante. Se conquistiamo un punto contro l’Inter la prossima settimana, potrebbe essere un grande passo. Abbiamo un’ottima posizione in questo momento e vogliamo sfruttare questa chance. Mi piace tanto vedere come la squadra agisce in campo, è coraggiosa e va all’attacco. È divertente».

(Fonte: torfabrik.de)