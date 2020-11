Inter-Real, ecco la frase costata il rosso a Vidal: “Hai lì quel cazzo di Var e invece…”

In Spagna ha fatto molto discutere l’espulsione di Vidal, esattamente come in Italia del resto. Il cileno è caduto in area per un presunto rigore. Per lui il penalty ci stava tutto e così si è avvicinato all’arbitro per protestare. Le proteste sono diventate troppo esagerate quando si è avvicinato con il viso all’arbitro Taylor: il direttore di gara non ha potuto far altro che estrarre il secondo giallo e poi mostrargli il rosso. L’Inter, che era già sotto uno a zero, è rimasta in dieci e a quel punto – come Conte stesso ha detto – è diventato difficile recuperare.

Il centrocampista nerazzurro è sembrato molto nervoso per quello che riteneva un fallo ricevuto. Gol TV, canale spagnolo, ha mostrato cosa il giocatore cileno avrebbe detto all’arbitro: “Hai quel cazzo di Var per andarlo a rivedere e invece niente”.

Alla fine la gara è continuata senza di lui che è uscito per entrare negli spogliatoi. Prima di entrare nel tunnel ha colpito un cartellone pubblicitario, visibilmente dispiaciuto. Ad accompagnarlo c’era uno dei membri dello staff nerazzurro. In Champions contro il Real il giocatore era stato già espulso nella gara che ha giocato con la maglia del Bayern.

(Fonte: marca.com)