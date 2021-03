Dybala: “Juve, torno dopo la sosta. Due mesi per continuare a combattere”

L'argentino rilancia la sfida alle rivali per il finale di stagione e si dice dispiaciuto di non aver potuto dire la sua durante l'anno

Paulo Dybala viene da una stagione difficile e non è riuscito a dire la sua con la Juve. Il giocatore si dice molto dispiaciuto e rilancia la sfida alle rivali per l'ultima parte della stagione. Gli infortuni lo hanno tenuto lontano dai suoi compagni, ma vuole esserci per l'ultima fase del campionato.

L'argentino della Juventus si è sfogato in un post sui social: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve".