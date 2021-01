VIDEO / Juventus, Dybala arriva al J Medical col tutore: niente Inter, si valuta l’operazione

Paulo Dybala non ci sarà nella super sfida di Serie A in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Juventus. Il calciatore argentino dei bianconeri ha rimediato un problema al ginocchio in occasione della gara contro il Sassuolo, vinta dalla squadra di Pirlo col risultato di 3-1.

Dybala si è presentato questa mattina al J Medical zoppicando vistosamente e con un tutore sul ginocchio sinistro. Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento dei legamenti: oggi si deciderà se operare chirurgicamente oppure no. In caso di terapia conservativa, l’attaccante argentino dovrà stare fuori 2 mesi.