La Stampa – Juve, incontro Paratici-Roma per Dzeko. Valutazione da 18 mln

Dzeko potrebbe diventare un rimpianto di Conte. L’allenatore lo aveva chiesto nella scorsa stagione e avrebbe ancora voluto averlo alla sua corte, ma a quanto pare il giocatore – dopo aver rinnovato l’anno scorso con la Roma – potrebbe approdare alla Juve. Secondo quanto scrive La Stampa ci sarebbe stato un incontro tra il club bianconero e quello giallorosso. A Milano Paratici avrebbe incontrato Fienga proprio per parlare del bosniaco che sarebbe stato valutato 18 mln. “La Juve, in attesa che si aggiustino gli incastri con Dzeko, continua il suo giro di sondaggi sugli attaccanti. Percassi chiede 50 milioni per Zapata, Suarez non scende sotto i 13 milioni di stipendio e di Cavani spaventano le commissioni pretese dal fratello procuratore”. Milik intanto sembra quello più vicino.

(Fonte: La Stampa, 28-8-2020)