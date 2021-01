Sky- Roma-Dzeko, addio difficile: si allena ancora a parte. E la fascia è ormai di Pellegrini

La rottura con Fonseca c’è stata ed è innegabile. Edin Dzeko si allena ancora a parte e non dovrebbe partecipare neanche alla partita contro il Verona. Il mercato è ancora aperta e c’è ancora la possibilità che l’attaccante trovi un’altra meta. Ma a Skysport, Paolo Assogna – inviato del canale a Trigoria – ha sottolineato che è difficile parta dalla capitale in questi ultimi giorni di mercato. Anche perché bisognerebbe ragionare in termini di sostituti: provare a venderlo e trovare chi arrivi al suo posto è complicato. L’attaccante bosniaco sembra aver perso definitivamente anche la fascia da capitano che è stata assegnata nella gara contro lo Spezia a Pellegrini. Il centrocampista rappresenta al meglio le idee dell’allenatore e pare abbia acquisito la fascia in maniera definitiva.

(Fonte: SS24)