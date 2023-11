Empoli, Corsi: “Rimessi in gioco dalla gara con l’Inter. Perso di misura ma…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto durante "Piazza Affari" a TMW Radio per commentare vari temi, in particolare del percorso ripartito con Andreazzoli proprio contro l'Inter: "Ci siamo rimessi in gioco con Andreazzoli. Le prima quattro gare abbiamo fatto zero punti. Contro l'Inter abbiamo fatto una gara che abbiamo perso di misura ma avevamo fatto una buona gara.