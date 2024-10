Infine Marelli ha commentato l'ammonizione per simulazione che ha portato all'espulsione per doppio giallo a Conceicao. «La prima ammonizione è un eccesso di pressing, corretta. Il secondo giallo è per simulazione. Non c'è un intervento da calcio di rigore. Obert poggia la mano sulla spalla del calciatore della Juve. Quella mano del calciatore del Cagliari non può provocare una caduta come quella di Conceicao. Questi episodi dovrebbero sempre essere puniti col giallo perché cercano di ottenere qualcosa che non è stato ottenuto sul campo effettivamente e su questo giallo per simulazione sono totalmente d'accordo», ha concluso l'opinionista del canale streaming.