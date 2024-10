La spiegazione dell'esperto arbitrale di DAZN rispetto al penalty assegnato contro la squadra nerazzurra per un fallo del turco in area

Rigore per il Torino prima dei minuti finali, un rigore poi segnato da Vlasic che Sommer non riesce a fermare per il 3-2 del Torino. A proposito del fallo fatto da Calhanoglu su Masina nell'area di rigore nerazzurra, l'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli ha spiegato: «Solito discorso affrontato più volte, chi arriva prima ha ragione».