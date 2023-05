Euroderby, Salvini: “Certa, evidente e sicura vittoria ampia dell’Inter. Li vedo già a Istanbul”

"Io vado allo stadio con mio figlio perché gliel'ho promesso ma sono rassegnato ad una evidente, sicura, certa vittoria dell'Inter in ampia misura". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Siena, con malcelata superstizione.

Salvini ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano - lui milanista - come si preparasse al derby di Champions League Milan-Inter in programma mercoledì. "Vedo già l'Inter in finale a Istanbul", ha insistito Salvini con la stessa ironia, essendo lui tifoso rossonero dichiarato.