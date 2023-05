Onana, il Chelsea fa sul serio. “L’Inter direbbe di sì davanti a questa offerta”

"Dal doversi ambientare il prima possibile, allo status di leader carismatico della rosa, in campo e nello spogliatoio. Dalla rivalità tra i pali con Samir Handanovic, ad una titolarità certificata e oggi non in discussione. Dalle panchine di inizio anno, al sogno, anzi, all’obiettivo, di vincere il premio Yashin come miglior portiere del mondo. Andrè Onana punta in grande. L’estremo difensore dell’Inter, sbarcato a Milano la scorsa estate con tanto entusiasmo e un carisma da vendere, non pone limiti ai successi di squadra e a quelli personali. Quel «Possiamo vincere contro chiunque, uniti possiamo arrivare lontano» proferito mesi fa dal camerunense, quando ancora i risultati nerazzurri erano piuttosto altalenanti, oggi sa tanto di attestazione del lavoro svolto, oltre che di supporto ed esaltano delle dichiarazioni del 24 interista", sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport che evidenzia come Onana sia primo per numero di parate (42) in Champions League con 6 clean sheet su 10 incontri.