Fantacalcio / Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve: Pirlo con Dybala-Morata

I bianconeri, senza Ronaldo, danno fiducia a Dybala in una gara importante contro gli uomini di Gasperini per un posto in CL

Eva A. Provenzano

Non ci sarà Ronaldo e la sua gestione ha creato quasi un caso. Perché quella della Juve contro l'Atalanta è una partita importante in chiave Champions. Così Pirlo partirà con Dybala e Morata in attacco. Gasperini risponde con Zapata e dietro di lui ci sarà Muriel con Pessina.

Queste le formazioni ufficiali per la partita delle 15:

ATALANTA - Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Mahele; De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS - Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Adisposizione: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta, Kulusevski, Correia. Allenatore: Pirlo.