Farsa Suarez, il gip: “Il giocatore ha ammesso di aver ricevuto il testo d’esame”

Il gip motiva la decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla professoressa Stefania Spina

Parla di "ammissione del calciatore Suarez" di "avere ricevuto dalla professoressa Spina" il file con il testo dell'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto all'Universita' per Stranieri di Perugia il gip in un provvedimento legato all'inchiesta che coinvolge anche gli ormai ex vertici dell'Ateneo.