Cagliari-Lazio, Felipe Anderson: “Più solidi in difesa, ora tante finali per l’Europa”

Il giocatore biancoceleste ha parlato della lotta per un piazzamento in CL o EL: i biancocelesti sono a quattro punti dal quarto posto

«Quanto crediamo ancora nell'Europa e nell'Europa che conta? Sapevamo dall'inizio che avevamo una strada lunga davanti per capire il modo di giocare del mister. E ora stiamo cominciando a giocare come piace a lui, nelle ultime prestazioni si è visto. Stiamo avendo solidità difensiva e quella è una delle caratteristiche delle squadre che lottano per i primi punti in classifica. Però ogni gara adesso per noi deve essere una finale da adesso in poi per cercare di puntare a tutto». Così, ai microfoni di DAZN, ha parlato Felipe Anderson dopo la vittoria della Lazioper tre a zero in casa del Cagliari: suo l'assist del due a zero e suo il terzo gol, segnato dribblando due avversari in area.