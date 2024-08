Uno striscione durissimo quello della Curva Fiesole nei confronti della Fiorentina per la cessione di Nico Gonzalez alla Juve

Ormai manca solo l'ufficialità ma la Fiorentina e la Juventus hanno già raggiunto l'accordo per il passaggio in bianconero di Nico Gonzalez. Un'altra cessione - questa volta un'operazione da 38 mln di euro - del club viola a quella bianconera. E anche questa volta la tifoseria della Fiorentina non l'ha presa bene.