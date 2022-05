Milan, Florenzi: “Il momento è ora, non pensiamo se fanno un punto, o due”

Le parole del giocatore rossonero che ha segnato il gol del 3 a 1 contro il Verona. La vittoria ha riportato la squadra di Pioli a +2 dall'Inter

Sandro Tonali e Alessandro Florenzi hanno riportato il Milana +2 in classifica sull'Inter. La partita col Verona l'ha chiusa proprio il terzino e alla fine della gara contro i gialloblù ha parlato così ai microfoni di DAZN: «Questa vittoria dice tanto ma non dice tutto della nostra squadra. Il lavoro è ancora da terminare, dobbiamo studiare bene e lavorare sull'Atalanta. Godiamoci questa vittoria e domenica pronti per un'altra finale. Chi lavora alla fine è giusto che abbia il suo merito, ho passato lavorando tutto lo scorso mese e ho sacrificato anche la mia famiglia. Il gol è per loro, so che mi amano. Ci sono tanti ragazzi giovani al Milan, sono arrivato in un gruppo che si vedeva formato da grandi talenti e servivano persone che davano a loro l'equilibrio. Questa con il Verona era la più difficile perché era la prossima. Ora la più difficile è la gara con l'Atalanta. Due alla fine e con 4 punti campioni d'Italia, come si tengono i piedi per terra? Pensando al qui ed ora. Non dobbiamo pensare a null'altro e pensare troppo al futuro. Dobbiamo vincere e basta e pensare se fanno un punto, due punti o tre punti. Dobbiamo giocare con intensità, agonismo, dare tutto, continuando su questa squadra. Gruppi così tanti in carriera? Così giovane forse no».