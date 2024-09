"Che il periodo sia delicato è innegabile: i cori pesanti della curva Sud dopo il 3-1 del Liverpool e al termine del match di martedì hanno certificato che la pazienza della tifoseria è agli sgoccioli. La stagione ha preso una piega imprevista perché un po’ tutti avevano messo in conto che la trasformazione chiesta a Fonseca (calcio propositivo e offensivo) avrebbe richiesto tempo, ma la speranza era che i risultati in questo inizio di 2024-25 non fossero così negativi. Se da un lato la vittoria nel derby potrebbe significare l’aggancio all’Inter, dall’altro un ko porterebbe a -6 il distacco dai nerazzurri e farebbe diventare già sensibile la distanza dal quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima Champions. Ovvero l’obiettivo minimo della stagione, perché la partecipazione alla coppa europea più importante garantisce i fondi necessari per tenere a posto il bilancio e fa crescere il brand. Fonseca è già di fronte a un bivio e non può più sbagliare se vuole tenersi il Milan. Per lui il derby può essere... senza ritorno", aggiunge Gazzetta.