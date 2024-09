Derby di Milano ad altissima tensione per Fonseca. L'allenatore del Milan, infatti, potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta

Derby di Milano ad altissima tensione per Fonseca. L'allenatore del Milan, infatti, potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta nella stracittadina contro l'Inter. Si susseguono, infatti, le voci di una dirigenza milanista ormai alle prese con i possibili sostituti del tecnico portoghese, dopo la pesante sconfitta in Champions contro il Liverpool.