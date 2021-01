Fonseca: “Grande partite tra due squadre che vogliono giocare. Secondo tempo? Merito dell’Inter”

Alla fine della partita contro l’Inter, Fonseca ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole dell’allenatore giallorosso che è riuscito a strappare un punto ai nerazzurri:

“Abbiamo visto una grande partita tra due squadre che vogliono giocare. Abbiamo fatto un gol, poi l’Inter ha cambiato. Primo tempo molto buono, abbiamo dominato la partita col nostro possesso. Dopo quando siamo rientrati non possiamo dimenticare che abbiamo una grande squadra che ha reagito. Siamo stati poco aggressivi a inizio secondo tempo. Dopo il secondo gol siamo ritornati la squadra del primo tempo. Merito dell’Inter che ha reagito bene. L’Inter ha abbassato i due mediani e abbiamo perso aggressività, siamo stati bassi, ma non penso che poteva succedere la stessa cosa successa con l’Atalanta. L’Importante è vincere le partite, non importa se contro le grandi o le piccole. Oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Mercato? Non voglio parlarne, stiamo lavorando insieme per cercare le migliori soluzioni per aiutare la squadra. Bruno Peres e Cristante sono entrati bene, importante che i giocatori possano aiutare la squadra”.