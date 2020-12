LE RIVALI / Roma, Fonseca: “Dzeko è importante per me. Scudetto? Molte squadre…”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico dei giallorossi: “Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, credo che non farò più di 2-3 cambi al massimo. L’Atalanta è molto forte fisicamente e vince tanti duelli individuali, vediamo domani se giocherà Villar, Cristante o altri giocatori. Valuterò in base alle caratteristiche della partita. Vediamo se Pedro domani giocherà. Dzeko sta molto bene, lavora per la squadra e questo è molto importante per me. Mirante o Pau Lopez? Ho già fatto la mia scelta ma vediamo domani“.

Roma da scudetto? Fonseca dice la sua: “Siamo a dicembre, molte squadre possono arrivare tra le prime quattro, cosa che vogliamo fare noi. L’obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso, è presto per parlare di ambizioni. Noi adesso dobbiamo essere equilibrati, quando vinciamo non siamo i migliori al mondo e quando perdiamo non siamo i peggiori. Lavoriamo insieme da un anno e mezzo, ci conosciamo meglio e abbiamo più consapevolezza. Questo è normale“.

Sulla sfida con l’Atalanta: “Non vogliamo cambiare la nostra identità, sappiamo che è una partita diversa, cambierà solo la strategia. È sempre una squadra difficile da affrontare, per noi cambiano solo le caratteristiche della partita ma la nostra ambizione è la stessa, vincere la partita. Loro restano forti, ma anche noi possiamo rispondere bene fisicamente”.