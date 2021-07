Frey: “Donnarumma al PSG? Io sarei rimasto al Milan per diventare una bandiera”

Ai microfoni di Tuttosport, l'ex portiere, tra le altre dell'Inter, Sebastien Frey ha parlato così dell'addio di Donnarumma dal Milan

"Io sarei rimasto, sarei diventato una bandiera per un club prestigioso come il Milan. Per continuare a essere un capitano storico come lo sono stati Baresi e Maldini, tutti campioni… Io avrei accettato la proposta di Maldini, l’avrei fatto per dimostrare l’affetto per un club che mi ha cresciuto. Io non critico la scelta, vedremo se sarà la scelta giusta. Via per una questione economica? Io non credo che sia solo per i soldi. Lui è ambizioso, quando cominci a vincere, vuoi continuare a farlo, devi sempre provare a farlo di nuovo. È una sfida importante, delicata per lui perché ora non ha certezze. Il posto nel Psg non è sicuro, si dovrà imporre in un paese che non è il suo, dove sarà meno protetto. Ma Gigio ha dimostrato di essere psicologicamente forte, capace di farsi scivolare tutto addosso".