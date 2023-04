Gasperini: “Europa? Siamo là e vogliamo raggiungere il traguardo più alto possibile”

«Soprattutto mandiamo un messaggio a noi stessi, una classifica straordinaria in questo momento. Mancano sei partite ed è giusto che ci crediamo. Abbiamo quattro partite a Bergamo anche se non è detto sia un vantaggio. Ma possiamo capovolgere l'andamento delle gare in casa e se ci riusciremo potremo avere chance più alte di essere in Europa». Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria sul Torino che ha permesso ai suoi di superare l'Inter momentaneamente in classifica.