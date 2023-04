Zapata: “Contento per il gol che vale tre punti importantissimi. Il quarto posto…”

In attesa di vedere cosa combina l'Inter di Inzaghi contro la Lazio, l'Atalanta di Duvan Zapata si fa avanti e scavalca la squadra interista in classifica dopo l'uno a due rifilato al Torino. Tra i protagonisti di serata l'attaccante che un tempo è stato anche nel mirino di Marotta.

Non sono mai andato via. Il calcio è bello per questo, ci sono alti e bassi. Sto approfittando di questo momento e mi sento meglio ad ogni partita. Abbiamo fatto un'ottima partita. Questa è stata una grandissima gara.