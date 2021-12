Gasperini: “Gara vinta con merito. Scudetto? Non ci stiamo pensando in questo momento”

Le parole del tecnico dell'Atalanta al termine della gara vinta contro il Verona

"Siamo rimasti molto dispiaciuti per l'eliminazione in Champions, abbiamo la sensazione di averla buttata. Oggi non abbiamo fatto bene nella prima parte, eravamo un po' vulnerabili. Poi iamo cresciuti, abbiamo preso meglio le misure e nel secondo tempo è andata meglio. Oggi abbiamo fatto un passo a livello di mentalità, determinazione. Lo scudetto? Non ci stiamo pensando in questo momento, ci sono altre due partite alla sosta, poi la Coppa Italia e l'Europa League. In tutto cercheremo di fare il meglio".