Gasperini: “All’Inter nessun uomo contro ma nessuno voleva giocare a tre”

«Si tratta di un campionato molto strano perché è stato spezzato. Prima di novembre si giocava senza guardare la classifica perché c'era davanti una lunga sosta e il campionato sarebbe iniziato dopo Natale. Abbiamo visto, quando è ricominciato, che non eravamo messi male ma in una buona posizione e ora stiamo guardando la classifica e ci stiamo mettendo anche più garra». Queste le parole di Gasperini alla fine della partita con l'Atalanta vinta due a zero ai microfoni di Sysport. « La Samp ha difeso bene e abbiamo dovuto giocare con qualità e attenzione, loro non hanno mai mollato e la gara è stata comunque aperta fino al novantesimo», ha aggiunto.

«La partita con la Juventus è stata molto importante per come l'abbiamo recuperate. Importante come quella con l'Inter di martedì sera. Al di là del risultato, che in queste gare è sempre legato a degli episodi, servono proprio per vedere quanto possiamo essere competitivi», ha aggiunto il mister.

All'Inter non avevo uomini contro per quanto ne so. Avevo il modulo contro, nessuno voleva giocare con la difesa a tre. E poi invece con quel modulo ha vinto. Ma in quel momento era proprio qualcosa di eretico in generale. Stankovic, come qualche altro calciatore, avevano forse qualche acciacco e adeguamento alle vittorie degli altri anni. Speravo di ripartire con loro, solo che non c'erano o erano in pochi. Deki aveva fatto con noi la preparazione e mi ricordo un primo tempo in Supercoppa col Milan. Credevo di riuscire a metterli in riga ed allenarli perché erano grandi calciatori, ma il modulo non piaceva.