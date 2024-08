Marchetti (Sky): “Chiesa via in questo mercato. Dietro la posizione della Juve credo ci sia…”

Federico Chiesa lascerà la Juventus in questa finestra di mercato: non ha dubbi Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport

Federico Chiesa lascerà la Juventus in questa finestra di mercato. Non ha dubbi Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport:

“Chiesa è destinato ad andare via dalla Juve, non c’è dubbio. Mi meraviglierei se a mercato chiuso fosse ancora alla Juve. Abbiamo parlato di un interesse del Chelsea, i bianconeri hanno provato a mettere in piedi uno scambio con Sterling, non si è trovato l’incastro economico per l’operazione perché l’esterno inglese guadagna il doppio.