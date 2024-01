Gasperini polemico: “Recupero con l’Inter? La data mi dà fastidio perché…”

Gian Piero Gasperini polemico a L’Eco di Bergamo. Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta sulla sfida rinviata con l’Inter causa Supercoppa: “È stata anche un’occasione per rivedere e migliorare la qualità degli allenamenti, che ultimamente avevamo giocato tanto. Diciamo che non mi ha dato tanto fastidio non giocare questa partita, quanto piuttosto dove ci hanno piazzato il recupero: tre giorni dopo il Milan a San Siro e prima del filetto Bologna-Europa League-Juventus-Europa League-Fiorentina. Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce n’era”.