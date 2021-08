EDICOLA CDS – Giallo Ronaldo, Juve sulle spine: fuori per un malanno, Mendes chiama il City

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 20 agosto 2021 si parla di Juventus e di Cristiano Ronaldo

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 20 agosto 2021 si parla di Juventus: "Giallo Ronaldo, Juve sulle spine. Fuori per un malanno e il manager chiama il City. Niente amichevole, il suo futuro resta in sospeso", si legge sul CorSoprt. In taglio alto spazio al successo della Roma contro il Trabzonspor in Conference League mentre si segnala l'arrivo di Pedro alla Lazio.