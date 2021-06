Sky – Giroud, patto col Chelsea per liberarsi a zero. Dal Milan un contratto biennale

L'attaccante, che era stato anche vicino all'Inter in passato, potrebbe liberarsi per il club rossonero

Il rinnovo di Giroud è arrivato, ma il Milan può ancora strapparlo al Chelsea . I suoi agenti stanno lavorando per liberare l'attaccante. Per il club rossonero nuovi contatti positivi con l'entourage dell'attaccante.

Il club inglese ha esercitato l'opzione di prolungamento per un anno sul contratto del giocatore che però avrebbe un patto - secondo Skysport - con la società di Abramovich per liberarsi a parametro zero. I rossoneri offrirebbero al francese, che piaceva pure a Conte per l'Inter nella scorsa stagione, un contratto di due anni.