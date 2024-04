Le parole dell'attaccante rossonero dopo la vittoria per tre a zero contro il Lecce

«Potevo fare un gol in più prima di uscire, a livello personale mi sento molto bene. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente. Ci aspettano gare importanti, siamo concentrati sul nostro obiettivo, che è il secondo posto e arrivare almeno in finale di Europa League. Futuro? Non voglio parlare di quello. Ho visto quello che dicono i media, ma non parlo di questo, oggi sono milanista e il cuore è rossonero, sono fiero di giocare con questo club, orgoglioso, e voglio finire nel migliore modo possibile quest'anno. E l'anno prossimo vedremo», ha concluso il giocatore rossonero.