Sky – Giroud-Milan, operazione chiusa. Manca ultimo ok: lunedì le visite

Olivier Giroud al Milan è un'operazione chiusa. Il club rossonero ha riconosciuto al Chelsea un indennizzo di un mln di euro con un'aggiunta di un mln di euro di bonus difficilmente raggiungibili. Il calciatore, che è in vacanza in Francia, è in attesa dell'ok definitivo per volare a Milano.