Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, prima della partita contro il Cagliari ha parlato del momento dei bianconeri. Queste le parole del capo dell'area sportiva bianconera: «Cinque squadre in CL, bianconeri più tranquilli? Noi non dobbiamo guardarci indietro ma dobbiamo fare il massimo per arrivare all'obiettivo fissato con l'allenatore a inizio anno. Siamo concentrati e non pensiamo a questo ma siamo contenti che il calcio italiano si sia distinto in e orgogliosi di farne parte».