Graziani sicuro: “Juve, via Pirlo: arriverà Zidane. Mou alla Roma? Un orgasmo”

L'ex giocatore ha parlato del futuro della panchina bianconera a Tiki Taka e non ha dimostrato dubbi sul prossimo allenatore

«Con Pirlo hanno esagerato, è stato un rischio grossissimo pagato caro. Io avrei voluto questa stessa squadra allenata da un altro tecnico. Sarri è stata una scommessa perché doveva portare alla Juvelo spettacolo e non hanno dato forza alle sue idee di calcio e non dovevano mandarlo via. Non gli hanno dato la possibilità di proseguire il suo lavoro», ha detto ancora sui bianconeri.