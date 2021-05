Gds – Stipendi Inter? Juve ha chiesto di spalmare 4 mesi. La Roma ha fatto anche di più

Zhang chiederà a tutti la rinuncia a un paio di mensilità di questa stagione. Non è l'Inter il primo club ad averlo fatto

E di casi simili, continua la Rosea, in giro se ne trovano parecchi ormai: la Juve ha appena siglato l’intesa per spostare in avanti altre 4 mensilità e nel 2020 i calciatori della Roma accettarono di rinunciare a una mensilità e di spalmarne tre. Ovviamente, anche all’Inter ogni caso è diverso dall’altro, sia per la differenza contrattuale sia per il peso specifico dei singoli giocatori: il caso di Young, che va in scadenza, non può essere uguale a quelli di Romelu Lukaku e Nicolò Barella che hanno più anni davanti per restare colonne del club.