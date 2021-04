Zona rossa a Milano, Ibra al ristorante. Lo chef: “Bicchiere tra amici”. Il Milan: “Lavoro”

Nei giorni del lockdown spunta una notizia su un locale aperto appositamente per lo svedese. Il club rossonero fa sapere la sua versione

Milano, zona rossa fino a ieri. In questo scenario prende vita l'ultima notizia su Zlatan Ibrahimovic che farà discutere. Secondo quanto riportato da fanpage.it, il giocatore del Milan domenica si sarebbe fatto aprire un ristorante in città per un pranzo fra amici (da 300 euro a testa, il dettaglio svelato dal sito).