Ibrahimovic: “Milan è casa mia, voglio vincere. Ma non siamo come Inter e Juve che…”

Lunga intervista di Sky Sport fatta da Massimo Ambrosini a Zlatan Ibrahimovic:

“Qua mi sento a casa, non ho fretta di andare a casa perché sono già a casa. Ero qua 10 anni fa con grandi giocatori. Galliani? Era venuto a Barcellona, si è tolto la giacca e mi ha detto: ‘Non torno a Milano senza di te’. A Barcellona era un momento così, c’erano parole diverse da uno e dall’altro, non ho ancora risposte di quale fosse il vero problema. Se ci sono problemi, si risolvono: sono stato uomo, se non so qual è il problema, me ne vado. C’era il Milan e altre squadre, ma conosco Milano dai tempi dell’Inter e se ti chiama il Milan non puoi dire no”.

MILAN – “Mi piace, è una sfida: quando gente mi parla contro mi dà adrenalina per convincere e dimostrare che non è come dicono. Dicevano, la prima volta, che non era una squadra per vincere e abbiamo vinto nel 2011. Dieci anni fa la situazione era diversa, oggi la sfida è diversa. Dicevano fosse impossibile, ma queste sfide mi caricano. Vale ancora di più di entrare in una squadra top qui ora è il contrario: far capire ai giocatori di poter andare al top. Non ho mai avuto paura, come quando ho firmato per lo United. Faccio il contrario di quello che dicono”.

CAMBIAMENTO – “La prima volta che ero al Milan ero un altro tipo di giocatore, dieci anni fa andavo basso per portare il pallone ma oggi penso: ‘Se torno indietro, perdo energie e non aiuto la squadra come posso’. Dieci anni fa c’erano giocatori di qualità, personaggi, il Milan aveva più status e c’erano giocatori con ego diversi, adesso ho più esperienza e mi adatto all’avversario. Quando sei giovane, sei più rock and roll, ora capisco meglio le situazioni. I compagni mi dicono di far vedere la squadra e noi ti seguiamo. Se chiedo tanto alla squadra? Sì. Se accetto un passaggio sbagliato? No”.

SEEDORF – “Mi caricava, aveva un grande carattere ed è stato uno dei più forti nel suo ruolo. Seedorf rispondeva, mi piaceva, non dico che ho sempre ragione però dico la mia visione e poi qualcuno dice la sua. Poi questo fa parte della squadra, ricordo poi di aver vinto il 95% delle partitelle, lo spogliatoio era una guerra dopo. Fisicamente ora sto meglio”.

MILAN DI ADESSO – “Il Milan di adesso mi piace, il mister ha trovato un modo per far uscire il massimale delle mie qualità. Mi mette nelle condizioni di giocare per fare il meglio per aiutare la squadra. Pioli mi chiede tanto per la squadra ma come lo fa con tutti gli altri. Pretende tanto da me, io voglio giocare sempre. A volte dico che è meglio riposare ma lui mi dice di giocare 45′ e poi vai fuori. Se me lo chiede, lo faccio perché ho una responsabilità verso i compagni. Lo sento tanto questo senso di responsabilità, questa sensazione mi piace. La squadra ha tanta fame, voglia e stiamo facendo bene. Non ci sono sogni o obiettivi, ce lo giochiamo partita per partita. Io ce l’ho il mio obiettivo, per la squadra fare il meglio possibile e dell’anno scorso ma non parliamo di arrivare ad un posto specifico, la squadra è giovane e non hanno avuto questo feeling di vincere qualcosa. Non hanno questo pensiero di avere un obiettivo, non bisogna rilassarsi ma continuare così”.

INTER E JUVE – “Non siamo come Inter o Juve che hanno tanti giocatori disponibili per fare tante cose, abbiamo una squadra giovane. Qualcuno forse non è pronto per giocare tutte le partite, a qualcuno manca qualcosa. Dobbiamo vincere se vogliamo qualcosa, una cosa è giocare, un’altra è vincere per arrivare all’obiettivo. Questa squadra non è abituata a giocare per vincere, come è avvenuto nel preliminare di Europa League”.

CHAMPIONS – “Penso che possiamo meritarci di andare in Champions, non è solo talento o sacrificio. I dettagli fanno la differenza”.