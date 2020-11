Silvestri e il rigore fallito da Ibrahimovic: “Ho voluto distrarlo, ecco cosa gli ho detto”

Intervenuto ai microfoni di SportWeek, Marco Silvestri, portiere del Verona, è tornato sul rigore fallito dal Zlatan Ibrahimovic durante la gara tra il Milan e i veneti. Ecco come l’estremo difensore ha fatto sì che lo svedese potesse sbagliare il penalty: “Io gli dico: “L’ultimo lo hai aperto ho sbagliato, no?”. In gergo, aperto significa che il rigore è stato tirato col piattone, alla destra del portiere. In Europa league aveva calciato in questo modo e aveva fallito. Allora ho pensato: provo a distrarlo, a disturbarlo. Se gli faccio credere che mi aspetto quel tipo di tiro, potrebbe decidere di battere al solito modo, forte e basso, a incrociare, così ho più possibilità di prenderglielo”.