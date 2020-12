Ibrahimovic: “Ho la stessa passione di sempre. Ecco il mio segreto. Maxwell? Ha una coppa…”

Ai microfoni di UEFA.com, Zlatan Ibrahimovic svela il segreto della sua longevità. A 39 anni l’attaccante svedese non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. “Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e voglio sempre di più. Ho sentito atleti americani dire che hanno speso più di un milione di dollari per mantenere il proprio corpo in forma. Io ho 39 anni. Sono in forma. Gioco ai massimi livelli. Spendo zero per mantenermi in forma. Il segreto non è quanto si spende, il segreto sta nella testa – quanto lo vuoi, quanto sei disposto a sacrificare. Questo è il segreto: la mentalità. E la mentalità non ha prezzo“.

Chi ha la bacheca migliore tra Zlatan e Maxwell?

“Lui ha una coppa che io non ho: la [UEFA] Champions League. Questa è l’unica differenza tra la sua bacheca e la mia. Entrambi abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo avuto una grande carriera. Abbiamo vinto tanti trofei insieme. Lui è il mio migliore amico nel mondo del calcio, e sono felice e orgoglioso di poter condividere la felicità con lui. È un ragazzo fantastico. E ha molta pazienza per [sopportarmi]. Questa è una grande qualità”.

Chi sta invecchiando meglio: Zlatan o Benjamin Button?

“Io lo sto facendo meglio perché ne sono la prova vivente. Benjamin Button è solo una storia inventata. Sono il profilo perfetto per quel film. Io sto creando un film reale con la mia vita mentre Benjamin Button è stato solo un film inventato per il cinema”.

(Uefa.com)