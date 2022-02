Ibrahimovic, derby resta a rischio. Il dubbio di Pioli è sulla posizione di Kessie

Il giocatore svedese ha un fastidio al tendine d'Achille e non è ancora noto se riuscirà a recuperare per l'ennesima sfida contro l'Inter

A pochi giorni dal derby contro l'Inter, in casa Milan è ancora in dubbio il recupero di Ibrahimovic. A Skysport sottolineano che non sta benissimo, ha un fastidio al tendine d'Achille.