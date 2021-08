Napoli, Insigne è sul mercato se non rinnova. GdS: “Vendesi Tiraggir”

Il calciatore non ha ancora rinnovato e se non rinnoverà De Laurentiis lo lascerà partire

" Vendesi tiraggir". È il titolo de La Gazzetta dello Sport dell'articolo che racconta ai tifosi del Napoli che Insigne è sul mercato. Sabato mattina, l'ad del club e il ds hanno sentito il procurato del calciatore, Pisacane, e gli hanno detto che senza il rinnovo il calciatore può lasciare il club azzurro. De Laurentiis è convinto di quanto gli ha offerto: "3,5 milioni più alcuni bonus facilmente raggiungibili per un altro milione", si legge sulla rosea.

Getty ImagesInsigne vorrebbe un aumento dai 4.6 mln di euro a stagione a 6 mln. Una differenza notevole e le due parti sono barricate sulle loro posizioni. Insigne continua ad allenarsi, è nello stesso albergo del presidente ma non ha chiesto di parlare con lui. Con la telefonata di sabato lui è stato praticamente messo alle strette. La palla passa nelle sue mani, il Napoli potrebbe lasciarlo andare. Dispiacerebbe da un punto di vista tecnico, ma non dal punto di vista dei rapporti, spiega il quotidiano.

"Le parti appena si sopportano. Il presidente non gli ha mai perdonato l’atteggiamento assunto la notte dell’ammutinamento, quando da capitano, non fece nulla per convincere i compagni a desistere dalla loro decisione di disertare il ritiro imposto dalla proprietà", si legge ancora. Potrebbe finire così un'altra storia d'amore.