Sampdoria al lavoro verso l’Inter: le ultime sui blucerchiati per il match di San Siro

La Sampdoria di Marco Giampaolo continua il suo lavoro al Mugnaini in vista della sfida di domenica a San Siro contro l'Inter

"La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento all’ ultimo atto stagionale che la vedrà impegnata domenica al “Meazza” di Milano con l’Inter. In mattinata, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su lavori di forza in palestra e trasformazione sul campo 1 del “Mugnaini”. Agenda. Percorso di riabilitazione anche sul campo per Manolo Gabbiadini. Assente Vladyslav Supriaha, impegnato con l’Ucraina Under 21 nella preparazione alle gare di qualificazione agli Europei di categoria. Domani, venerdì, è in agenda una nuova seduta mattutina".