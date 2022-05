Inter, ecco la maglia home 22-23: tornano le classiche strisce nerazzurre – FOTO

Ritorno alla tradizione. Dopo la rivoluzionaria maglia home 21-22, la Nike torna al passato per la divisa home dell'Inter della prossima stagione. Come testimoniano le immagini diffuse da Footyheadlines.com, infatti, la prossima maglia da casa della squadra vedrà ricomparire le classiche strisce nerazzurre. Come fa notare la testata, non sarà presente, almeno secondo quanto trapelato, la stella sullo stemma (non dorato, come sulla maglia attuale, ma con i classici colori nero, azzurro e bianco). Cambia anche il main sponsor: non più Socios, bensì Digitalbits. Ecco tutte le foto trapelate: