Vagnati: “Contro l’Inter serve gara seria, essere sul pezzo in tutte le fasi”

Davide Vagnati, il direttore tecnico del Toro, ha parlato prima della sfida contro l'Inter. Questo è quanto ha detto a DAZN il dirigente granata: «Vi ringrazio dei complimenti, dobbiamo fare una partita seria. Contro un'avversaria come l'Inter devi essere sul pezzo in tutte le fasi e quel furore agonistico non deve mai mancare in nessuna fase della gara. La personalità in uno stadio come questo è importante, determinante, chi ha paura non può giocare a calcio. Dobbiamo andare avanti con questa consapevolezza».

«Che Adams?Ha fatto anche tanta Premier e non ha giocato solo in Inghilterra in seconda divisione, abbiamo lavorato tanto per portarlo a Torino e sono convinto che abbia personalità per giocare in tutti i club d'Italia e d'Europa. Ha qualità come forza, tecnica, capacità di essere ben voluto nello spogliatoio per poi dargli fiducia nel dargli palla, è un trascinatore anche in quello. Sono molto contento di questo e spero continui così», ha aggiunto sul calciatore.