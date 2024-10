Che Adams: “Obiettivo stasera è fare buon risultato. Con Zapata…”

Prima della sfida contro l'Inter, il giocatore del Torino Che Adams ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Questo è quanto ha detto: «Cosa ci ha detto il mister? Dobbiamo lavorare di reparto e aiutare la squadra anche in fase difensiva, e provare a segnare ma siamo messi bene. Il segreto dell'intesa con Zapata? Non c'è nessun segreto in particolare. Ma è uno dei più grandi attaccanti della serie A e mi trovo bene con lui».