Lazio, Inzaghi: “Sconfitta che fa male. Deluso dalla reazione, non voglio scuse. Preoccupato da…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic

Dopo la sconfitta al Dall'Ara di Bologna contro i felsinei di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in collegamento ai microfoni di Sky Sport: "Una squadra ambiziosa e forte come la nostra deve reagire in maniera diversa. Le partite sono indirizzate da episodi. Abbiamo dominato la gara, ma siamo qui a parlare di un 2 a 0 che fa male alla nostra classifica. Paradossalmente delle ultime 4 partite oggi è quella dove abbiamo sofferto meno, ma abbiamo perso. La classifica è ancora corta, ma ci servono punti subito. Non voglio le scuse legate alla Champions. Mi preoccupa la non reazione della squadra dopo un evento negativo e oggi non l’ho vista. Sicuramente abbiamo gestito male alcune ripartenze. Il secondo gol del Bologna è stato un eurogol. Pur giocando altri 100' non avremmo segnato. Ora si vedrà il nostro vero valore. Già martedì dovremmo reagire, abbiamo bisogno di tornare a vincere. Sappiamo che il nostro obiettivo è arrivare fra le prima quattro".